Sénégal: L'importance économique des secteurs d'activités montre que les entreprises des Services et de l’Industrie contribuent le plus dans la formation du PIB

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024

Les entreprises du secteur du Commerce arrivent en troisième position avec une part contributive de 10,50% (290, 30 milliards de FCFA) alors que les unités issues des BTP affichent un taux moyen de contribution sectorielle de 7,09% dans le PIB représentant196, 03 milliards de FCFA.

La forte concentration des activités industrielles et des Services (82,41%) pourrait être un signe révélateur des efforts de transformation structurelle de l'économie (Axe 1 du PSE), c'est-à-dire la migration des secteurs à faible productivité, comme l'agriculture, au profit d'activités plus rentables, comme l'industrie ou les services.

Lejecos Magazine





Source : En moyenne (période 2018-2021), la répartition selon le secteur d’activités montre que la richesse produite par les entreprises sénégalaises est essentiellement portée par les Services (45,25% soit 1 250,49 milliards de FCFA), suivis des Industries (37,16% pour un montant de 1026, 977 milliards de FCFA).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-L-importance-econo...

