Sénégal : L’inflation ressortirait à 5,5% en 2023

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Cette direction qui est sous tutelle du ministère en charge de l’économie, du plan et de la coopération fait savoir dans le même sillage que cette situation est en liaison essentiellement avec le secteur primaire (+10,3%).



A l’en croire, cette hausse reflète le renchérissement des intrants de production et est confortée par l’inflation.



En effet, confie-t-elle, sur les neuf (09) premiers mois de 2023, l’inflation mesurée par l’Indice national harmonisé des Prix à la Consommation (INHPC) est ressortie à 8,6% en liaison avec les prix des « produits alimentaires » (+9,6%).



Bassirou MBAYE







Source : La Direction de la planification et des études économiques (Dpee) relève que l’inflation mesurée par le déflateur du Produit intérieur brut (Pib) ressortirait à 5,5% contre 8,4% un an plus tôt.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-L-inflation-ressor...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook