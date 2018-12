Sénégal : L'insuffisance rénale en chiffres

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 650 000 Sénégalais souffrent de l'insuffisance rénale sans le savoir. La raison ? "Le rein est fait de telle sorte que vous pouvez détruire 75% de votre rein et vous ne sentirez rien du tout. (…) Il n'y a aucun symptôme. C'est quand vous allez détruire 80 à 90% de votre rein que les premiers signes commencent à se manifester", signale Pr Abdou Niang, dans un entretien accordé à L'AS.



L'évolution de la maladie justifie une greffe du rein ou une dialyse.



Au Sénégal, Pr Niang, qui et le chef du service néphrologie de l'hôpital Dalal Jamm, a recensé 1000 malades sous dialyse, lesquels coûtent 8 milliards de francs Cfa à l'Etat.



La même source souligne que le coût de la dialyse est compris entre 15 000 et 100 000 francs Cfa.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos