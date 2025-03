Sénégal : La Commission de l’Uemoa présente la nouvelle ‘’Vision prospective 2040’’ aux différents acteurs

Cette rencontre qui fait partie des ateliers nationaux organisés avec l’appui des ministères en charge de l’économie et des finances des Etats membres de l’Union, vise à présenter les nouveaux référentiels et à échanger avec les participants, autour des grandes orientations contenues dans les deux documents.



Dr. Paul Koffi Koffi a indiqué que les ateliers permettront également aux différents acteurs des secteurs public et privé, de la société civile, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers, de s’approprier le contenu des documents, afin d’accompagner leur mise en œuvre.



Le commissaire en charge du département du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique de la Commission de l’Uemoa a expliqué qu’ « après la commémoration des 30 ans de l’Uemoa le 10 janvier 2024, le président de la Commission et les autorités de l’Union ont demandé à ce qu’un regard prospectif soit porté sur les 10 ; 15 ; 20 prochaines années pour voir dans quelle direction cette organisation devrait pouvoir s’orienter, face à des enjeux et un contexte en perpétuel évolution ».



Aussi, a expliqué M. Koffi Koffi, il a été demandé de pouvoir traduire, de façon opérationnelle sur le terrain, les activités pouvant être menées en termes de priorités pour les 4 et 5 prochaines années selon le cadre stratégique ‘’Impact 2030’’ étant donné que le collège actuel arrive à la fin de son mandat.



Par ailleurs, le représentant du ministère sénégalais en charge des finances et du budget a rappelé que la Commission de l’Uemoa a initié, avec le soutien du Conseil des ministres statutaire, l’élaboration d’une nouvelle vision à l’horizon 2040. M. Adama Seck a salué dans la foulée la « démarche participative » adoptée dans le cadre l’élaboration de ladite vision.

Il a confié que dans la dynamique de l’opérationnalisation de la Vision 2040 de l’Union, la Commission a élaboré un plan stratégique 2025-2030 dénommé ‘’Impact 2030’’. Pour lui, la mise en œuvre des actions identifiées contribuera à la consolidation du processus d’intégration dans un espace durable et paisible.



A cet effet, le représentant du ministre Cheikh Diba a soutenu qu’avant le démarrage de cette opérationnalisation de la Vision et Plan stratégique, l’appropriation de ces documents de stratégie par les différents acteurs est d’une importance capitale et justifie de la tenue de cet atelier de vulgarisation.

