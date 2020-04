Sénégal: La FSF annule les compétitions et éventuellement, celles de la Ligue de football professionnel La Fédération sénégalaise de football (FSF), a décidé jeudi, d’annuler toutes les compétitions de coupes nationales, régionales et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, à cause de la pandémie du coronavirus, a appris l’APS.

Une réunion du Comité d’urgence de l’instance dirigeante s’est tenue à son siège, sous la présidence de Me Augustin Senghor.



” A la suite de l’exposé du docteur Babacar Ngom, le président de la Commission médicale de la FSF sur la situation de la pandémie, aux observations des membres du Comité exécutif consultés à distance et aux observations des membres du Comité d’urgence, des dispositions ont été prises sur la suite la saison 2019-2020 ", ont confirmé les mêmes sources à l’APS.



Concernant les championnats, une décision définitive sera prise à partir du 4 mai, date de l’expiration de l’état d’urgence en cours, ajoutent-elles. Selon elles, il a été soumis un rapport exhaustif sur les impacts négatifs causés à la FSF et à ses démembrements. Par ailleurs, la Fédération de football a également décidé de reporter sine die son assemblée générale à cause de la pandémie.









APS



