Sénégal: La bravade du CORED contre l’ANPS sur les contours de la signature d’un accord de sponsoring du pétrolier BP

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019

A l’heure où au Sénégal, l’affaire appelée «scandale du pétrole » fait grand bruit, L’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) vient de signer un accord de sponsoring avec le géant pétrolier britannique BP, cité dans un contrat à polémique et présumé nébuleux.



En sa qualité de vigie de l’orthodoxie du métier, le CORED appose son niet catégorique en dénonçant la dérive aux allures de précédent dangereux dans l’équilibre et l'indépendance de l’exercice du journalisme.



Explications



Les vannes se frelatent. De la sempiternelle affaire Pétro-Tim- BP, s’y glisse de grosses gouttes d’huile aux odeurs nauséabondes. Le contrat de sponsoring signé entre l’ANPS (L’Association Nationale de la Presse Sportive) et le géant pétrolier britannique BP, cité dans une affaire aux contours nébuleux par la célèbre chaîne de télévision BBC.



Ce sponsoring paraphé entre l’ANPS et BP saute aux yeux de bon nombre de professionnels de l’information. Pour parler clairement de l’orthodoxie d’exercer le journalisme en tenant compte de ses soubassements: l’équilibre, l’indépendance et la neutralité. Signer un accord de sponsoring alors que la compagnie pétrolière qui casse la tirelire est citée dans un scandale de corruption tel que révélé par la chaîne britannique BBC, soulève plusieurs interrogations.



Diantre, l’ANPS a cherché à noyer les huiles frelatées, ergotent certains cercles avisés du landerneau médiatique. Une sorte de désinvolture qui a poussé le Conseil pour l’Organisation des règles d’Éthique et de Déontologie (CORED), à monter sur ses grands chevaux. Le CORED est contre cette signature d’accord de sponsoring entre l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) et la compagnie pétrolière BP Sénégal. Il indique dans un communiqué parvenu à Confidentiel Afrique, que ce sponsoring pourrait ternir l’image de l’ANPS, à l’éthique et à la déontologie qui déterminent la profession de journaliste.



Raison pour laquelle, poursuit le communiqué, l’organe d’autorégulation, par principe et par devoir, appelle les responsables de l’ANPS, à ne pas se laisser influencer facilement et met le curseur sur les risques encourus.



Malgré la position de l’ANPS, le CORED a compris que l’ANPS ne compte pas rompre cet accord avec BP. Il qualifie l’attitude de l’ANPS comme ‘´une infraction à la règle d’éthique et de déontologie qui entourent la pratique journalistique, estimant que rien ne peut justifier ce comportement qui peut engendrer un conflit d’intérêt dans une affaire qui n’est pas claire et où la position des journalistes à équidistance des chapelles, pourrait aider à avoir la bonne information’´.



L’ANPS défie le CORED



La réplique de l’association indexée prend de la bouteille. Dans un communiqué parvenu à "Confidentiel Afrique", l’ANPS souligne un comportement «indigne qui est censé être le gardien des règles élémentaires en matière de journalisme, le statut d’autorégulation ne le dédouanant pas de recouper avant de publier». Elle affirme également, qu’elle «n’est pas une rédaction et n’a aucun pouvoir d’imposer à aucun de ses membres une quelconque attitude éditoriale; penser le contraire, c’est proférer la plus grande insulte à l’endroit des journalistes sénégalais».



Et de souligner que depuis 2002, l’association reçoit des subventions privées, venant même de la fédération sénégalaise de football. Et pourtant le CORED ne l’a pas citée comme pouvant être source de conflit.













CA

