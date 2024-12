Sénégal : La contribution du secteur bancaire en 2023 au financement de l’économie encore limitée, reste tributaire de la rigidité de l’offre

Ainsi, la contribution du secteur bancaire reste encore limitée et pourrait être expliquée par la faiblesse du taux de bancarisation et la présence fortement marquée des activités informelles.



Comparé au Sénégal, le taux de financement bancaire connait des niveaux plus ou moins élevés en fonction des pays ou zones économiques : Niger (11%), Côte d’Ivoire (22,50%), Mali (27,50%), Togo (27,90%), Maroc (87,70%) et Afrique du Sud (92,20%). En moyenne, ce taux est de 34,50% en Afrique subsaharienne et 147,60% dans le monde.

Lejecos Magazine







Source : Il ressort de l’analyse des données un repli de 1,3% de la participation des banques au financement de l’économie, dont le taux est ressorti à 31,1% en 2023, contre 32,4% un an auparavant.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-contribution-du...

