Sénégal : La croissance du secteur secondaires projetée à 2,8% en 2023

La contribution du secteur secondaire à la croissance du Pib en 2023 ressortirait à 0,6 point de pourcentage contre 0,3 point en 2022, note la même source.



Elle explique que l’activité du secteur secondaire serait affectée par la difficulté dans les chaînes d’approvisionnement malgré la détente sur les cours des matières premières et des produits de base comparativement à l’année 2022.



Cette prévision à la hausse s’explique principalement, dit-elle, par les expansions relevées dans les activités de raffinage, de la construction et de la fabrication des matériaux de construction.



La Dpee fait savoir enfin que ces expansions sont amoindries, cependant, par la contraction des activités extractives et le ralentissement attendu dans les industries agro-alimentaires.



