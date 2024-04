Sénégal : La liste complète du nouveau gouvernement

Décret du 2 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre et du gouvernement, sur proposition du Premier Ministre, en vertu de l'article 1er dudit décret, sont nommés :





1. Madame Yassine Fall : Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

2. Général Birame Diop : Ministre des Forces armées.

3. Monsieur Ousmane Diagne : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

4. Général Jean-Baptiste Tine : Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

5. Monsieur Birame Soulèye Diop : Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

6. Monsieur Abdourahmane Sarr : Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

7. Monsieur Cheikh Diba : Ministre des Finances et du Budget.

8. Monsieur Malick Ndiaye : Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.

9. Monsieur Daouda Ngom : Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

10. Monsieur Amadou Moustapha Ndieck Sarré : Ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement.

11. Monsieur Cheikh Tidiane Ndiaye : Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

12. Monsieur Alioune Sall : Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

13. Monsieur Elhaj Abdourahmane Diouf : Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

14. Monsieur Serigne Guèye Diop : Ministre de l'Industrie et du Commerce.

15. Madame Fatou Diouf : Ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires.

16. Madame Maïmouna Dièye : Ministre de la Famille et des Solidarités.

17. Monsieur Yankoba Diémé : Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

18. Monsieur Balla Moussa Fofana : Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

19. Monsieur Moustapha Mamba Guirassy : Ministre de l'Education nationale.

20. Monsieur Ibrahima Sy : Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

21. Monsieur Olivier Boucal : Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

22. Madame Khady Diène Gaye : Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

23. Monsieur Mabouba Diagne : Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

24. Monsieur Alioune Dione : Ministre de la Micro-finance et de l'Economie sociale et solidaire.

25. Monsieur Mountaga Diao : Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.



En vertu de l'article 2, sont nommés secrétaires d'État :



1. Monsieur Ahmadou Cherif Djouf : Secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur.



2. Monsieur Ibrahim Tchab : Secrétaire d'État au développement des Petites et moyennes industries.



3. Monsieur Momath Talla Ndao : Secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement.



4. Monsieur Alpha Bâ : Secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan.



5. Monsieur Bacary Sarr : Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique.



Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 5 avril 2021