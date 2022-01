Sénégal : La masse salariale dans le secteur moderne hausse de 12,8%

Selon le rapport, l’augmentation de la masse salariale au niveau du secteur des services est principalement liée à l’accroissement des rémunérations dans l’enseignement (+200,6%), les activités de transport et d’entreposage (+164,3%), les activités artistiques, sportives et récréatives (+128,0%) et l’hébergement et la restauration (29,6%).



Aussi, note l’Ansd, le relèvement de la masse salariale dans l’industrie est, notamment, consécutif à sa hausse dans les industries extractives (+15,9%), de production et distribution d’électricité et de gaz (+10,0%) ainsi que celle des industries de production et distribution d’eau (+10,8%).



Elle renseigne dans la foulée que cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction (+50,6%), des services (22,1%) et de l’industrie (+4,7%). Dans le secteur du commerce, il est apparu une diminution de la masse salariale (-7,3%), souligne, enfin, l’Ansd.



Bassirou MBAYE

Au troisième trimestre 2021, la masse salariale dans le secteur moderne s’est établie à 357,0 milliards de francs CFA contre 316,3 milliards de francs Cfa un an plus tôt, soit une hausse de 12,8%. L’information est donnée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-masse-salariale...