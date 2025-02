Sénégal : La production animale a généré́ 847,48 milliards de FCfa en 2023

«La production animale a généré dans notre pays durant l’année 2023 près de 847,48 milliards de francs CFA, témoignant ainsi de la vitalité de ce sous-secteur où des résultats importants ont été obtenus grâce aux efforts consentis », a déclaré le président Faye.

Toutefois, a-t-il souligné, le déficit commercial de notre pays en produits d’origine animale demeure considérable.



Selon Bassirou Diomaye Faye, rien que pour le lait et les produits laitiers, les importations sont évaluées à 126 milliards de F CFA. «Et vous conviendrez avec moi que ce système d’approvisionnement en produits alimentaires basé sur les importations n’est pas soutenable. Il nous expose aux chocs exogènes et nous contraint à des subventions qui non seulement grèvent notre balance commerciale, mais bénéficient plus aux acteurs de la filière dans les pays exportateurs. Cela traduit donc une perte des parts de marché pour les produits locaux d’origine animale », a indiqué Bassirou Diomaye Faye.



Il a affirmé que cette journée de l’élevage se tient à un moment clé, coïncidant avec le lancement de la première phase quinquennale d’opérationnalisation de l’Agenda national de transformation, Sénégal 2050. Il a ajouté que les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité de l’élevage feront l’objet de plans d’actions spécifiques.



Adou Faye



Le chef de l'Etat a présidé le 22 février 2025 à Kaolack, la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Le thème de cette édition portait sur « La valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire ». La rencontre a servi de cadre au président Bassirou Diomaye Faye pour saluer la contribution du secteur de l'élevage au développement du pays.