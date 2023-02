Sénégal : La production d’électricité connaît un recul de 9,5% en novembre dernier

Dans la dernière édition de son rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois de novembre, l’agence note un recul de 9,5% de la production d’électricité, en rythme mensuel.



A l’en croire, cette contreperformance est en liaison avec le repli de 10,6% de la production propre de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et des achats (-9,1%) auprès des autres producteurs.



Le document fait savoir que comparée à un an auparavant, la production totale d’électricité a connu un accroissement de 11,8%.



