Sénégal : La production industrielle se bonifie

Vendredi 29 Janvier 2021

Cette situation est imputable au relèvement notamment de l’activité de production du « papier et du carton, travaux d’impression et reproduction d’enregistrement », des « produits du raffinage et de la cokéfaction » ainsi que de «l’agro-alimentaire ».



Toutefois, note la même source, le recul de la production des « autres industries manufacturières », des « produits métallurgiques et de fonderie » ainsi que celui des industries extractives a atténué la hausse de la production industrielle.



La production totale au cours des onze premiers mois de 2020 s’est relevée de 0,3% relativement à celle de la période correspondante de 2019.

Oumar Nourou





Source : En novembre 2020, la production industrielle a progressé de 16,1% comparativement à celle du même mois de 2019. L'information est contenue dans la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

