Sénégal : La téléphonie mobile leader du marché des télécommunications au 3ème trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

La Dpee révèle que le volume cumulé des communications émises est ressorti à 7,05 milliards de minutes au cours de ce trimestre, contre 6,6 milliards au trimestre précédent, soit une progression de 5,5%. Comparé à fin septembre 2019, le volume cumulé des communications du segment mobile a reculé de 12,1% au troisième trimestre 2020. S’agissant du trafic de messages texte (SMS), 478,1 millions d’unités ont été émises au troisième trimestre de 2020, en hausse de 10,6% par rapport au trimestre précédent.



En glissement annuel, une baisse drastique de 91,6% du nombre de messages texte est notée au troisième trimestre de 2020. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 114,9% à fin septembre 2020, soit une progression de 5,6 points par rapport à fin juin 2020.



Pour ce qui est de la téléphonie fixe, son parc global de lignes a augmenté de 3,3% entre les deuxième et troisième trimestres de 2020, s’établissant à 223 406 lignes. Cet accroissement est lié à une augmentation de 4,2% du parc de lignes résidentielles au cours de ce trimestre. Comparé à fin septembre 2019, le parc de lignes fixes s’est contracté de 1,0% au troisième trimestre. Le taux de pénétration sur ce segment de marché est de 1,4% à fin septembre 2020.



Pour sa part, le parc global du marché de l’internet s’est situé à 14 323 558 lignes à fin septembre 2020, soit une augmentation de 8,9% en rythme trimestriel. Les utilisateurs de l’internet mobile 2G/3G/4G représentent 97,9% du parc internet au 30 septembre 2020. Sur un an, une progression de 36,0% du parc de l’internet est notée au troisième trimestre 2020 ; le taux de pénétration sur ce marché étant de 88,4% à fin septembre 2020.

Adou FAYE







Source : Dans sa dernière publication « Note de conjoncture du 3ème trimestre 2020 », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a évoqué la situation de la téléphonie mobile. Selon la Dpee, à fin septembre 2020, la téléphonie mobile, leader du marché des télécommunications, a totalisé un parc de 18 630 276 lignes, en progression de 5,1% par rapport au trimestre précédent et de 7,1% sur un an.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-telephonie-mobi...

