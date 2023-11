Sénégal : La valeur des exportations s’est repliée de 13,2% en septembre

Ce ralentissement est expliqué, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), par la baisse des expéditions de poisson frais de mer (-41,4%), du ciment hydraulique (- 27,7%), des produits pétroliers (-26,6%), du titane (-26,5%) et de la préparation alimentaire (- 22,9%).



Toutefois, la même source relève que la hausse des ventes à l’extérieur de phosphate (+93,6%) et d’or non monétaire (+20,8%)) a atténué cette baisse. Comparées au mois de septembre 2022, les exportations se sont repliées de 28,4%.



Leur cumul à fin septembre 2023 s’est établi à 2 501,3 milliards de FCFA contre 2 658,9 milliards de FCFA pour la même période de 2022, soit une diminution de 5,9%.



Les principaux produits exportés, au cours du mois de septembre 2023, ont été l’or non monétaire (51,5 milliards de FCFA), les produits pétroliers (41,0 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (18,4 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (9,2 milliards de FCFA).



Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (23,7%), la Suisse (16,1%), l’Inde (10,2%), l’Australie (6,6%) et la République de Guinée (3,9%).



Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-valeur-des-expo...