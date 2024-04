Sénégal : Lancement du projet ClimateSmart Agrihub pour la transformation de l’agriculture

Selon un communiqué de presse, ce projet ambitieux, s'étendant de 2024 à 2025, vise à transformer radicalement l'agriculture sénégalaise en abordant tous les aspects des chaînes de valeur dans les domaines horticoles, rizicoles, de l'élevage, de l ’ agroforesterie et de l ’ aquaculture.



Le ClimateSmart Agrihub est conçu pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, en particulier des femmes et des jeunes. Le projet prévoit d'accompagner deux cohortes d ’ agripreneurs à travers des programmes d ’ incubation et d'accélération, visant à développer et à renforcer des solutions adaptées au climat. Le processus de sélection comprendra un hackathon pour l'incubation et un concours de pitch pour l'accélération.

«La première année (2024), dix (10) nouveaux projets seront incubés et trois (03) entreprises déjà fonctionnelles passeront à la phase accélération. Les lauréats bénéficieront d'une assistance technique, de possibilités de réseautage professionnel et de fonds substantiels, incluant des fonds de prototypage de 2000 USD pour chaque entité incubée et des prêts à taux zéro allant jusqu’à 50 000 USD pour les entreprises accélérées », explique-t-on.



«Le hackathon ClimateSmart organisé dans le cadre du programme Agrihub est une occasion unique pour catalyser l'innovation pourl'agriculture sénégalaise. En rassemblant des esprits brillants et motivés, nous cherchons à développer des solutions concrètes et durables qui transformeront notre écosystème entrepreneurial agricole », indique M. Abdourahmane Diop, co-fondateur chez Haskè Ventures.



Madame Assana Magagi-Alio, Représentante de Gggi au Sénégal, à exprimé l’engagement de son Institution à contribuer au renforcement du secteur agricole du Sénégal grâce à l'intégration des Techniques de l’information et de la communication (Tic) et à l'entrepreneuriat. Elle a déclaré : “ Je suis ravie de constater les progrèsès du Sénégal dans sa transition vers une économie verte et je suis déterminée à contribuer à la promotion d’une croissance durable et inclusive dans le pays.



Gggi, Haske, Ignite. E. invitent tous les porteurs de projets passionnés par le changement climatique et l'agriculture durable à rejoindre le programme d ’ incubation « AgriSmart Greenpreneurship 2024 ». Le hackathon de sélection se déroulera les 22 et 23 mai 2024. La date limite pour soumettre votre candidature est le 5 mai 2024 à 23h59

Adou FAYE

