Sénégal : Le Président lance son New deal technologique pour un financement à 1 105 milliards FCfa

Dans son discours, le président de République a indiqué que le New deal technologique constitue le point de départ d’une révolution numérique pour redresser les inégalités socio-économiques, impulser la transformation digitale de l’administration et accélérer le développement de l’économie numérique, avec l’éclosion de talents dont le rayonnement dépassera les frontières de l’Afrique.

En l’en croire, la digitalisation de l’administration et des services publics notamment cadastraux, la gestion du foncier, le dossier patient informatisé, l’Etat civil dématérialisé, la facturation électronique, la télémédecine, le e-learning entre autres, est une priorité absolue.



Avec le New deal, le chef de l’Etat a confié qu’outre la simplification et la standardisation des procédures, son gouvernement introduira un accès universel à internet, une connectivité de qualité, performante et à un coût abordable, une identité numérique unique basée sur la biométrie et permettant de générer des identités secondaire et fonctionnelle pour des usages sectoriels dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’économie etc.



Le président Faye a souligné que leur ambition est d’accompagner l’émergence de champions nationaux capables de rayonner à l’échelle continentale et internationale. Il a soutenu que la débilisation progressive de l’économie dite informelle permettra d’identifier, de labéliser mais aussi d’accompagner les entrepreneurs individuels, les toutes petites entreprises dans leur développement.

Pour atteindre les fixés, le président de la République a déclaré qu’ils accompagneront le secteur privé et les universitaires dans la recherche et le développement mais aussi dans l’innovation, pour la production de technologie et de solutions locales.



« Ce projet ambitieux est aussi destiné à nos partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux géants de la technologie et aux investisseurs », a lancé le chef de l’Etat, indiquant dans la foulée que « le Sénégal offre un cadre propice aux investissements avec un marché dynamique, des ressources humaines de qualité, un environnement des affaires sain et un environnement juridique renforcé pour protéger les données et encourager l’innovation ».

Bassirou MBAYE









