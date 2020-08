Sénégal - Le Service d'hygiène "lavé" à hauteur de 3,2 milliards F CFA Le Président de la République, Macky Sall, a réceptionné, ce mardi, un important lot de matériel destiné au Service National de l'Hygiène.

Il s'agit de 45 Pick-Up équipés de thermonébulisateurs, de pulvérisateurs, d'appareils doubles, d'atomiseurs et de kits d'analyse de la portabilité de l'eau.



Le tout estimé à trois (3) milliards 200 millions F CFA.



Des équipements de dernière génération qui permettront, à n'en pas douter, d'intensifier la lutte anti-vectorielle et la désinfection à grande échelle.



