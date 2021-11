Sénégal : Le chiffre d’affaires du secteur tertiaire connaît une baisse au mois de juillet

Mercredi 17 Novembre 2021

Le secteur tertiaire sénégalais est marqué, au mois de juillet dernier par une chute de l’activité. En effet, le suivi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) de l’évolution de l’indice du Chiffre d'affaires des Services et du Commerce (base 100 en 2010) fait ressortir une baisse de 2,6% de l’activité dans les services.



L’évolution de l’indice est passée 129,9 (Base 100 en 2010) au mois de juin à 126,5 au mois sous revue. Par rapport au mois de juillet 2020 où l’indice était à 105,2, il est relevé, tout de même, une progression de 20,3%.



Le chiffre d’affaires du commerce a connu de 2,0% en variation mensuelle. L’indice évolue à 140,2 (Base 100 en 2010) au mois de juin contre 126,2 au mois de juillet. Par rapport à la période corresponde de l’année écoulée (124,6), il est noté une hausse de 12,5%.

La contraction du Ca du sous-secteur des services est liée principalement à la chute de ceux des « Activités Immobilières » (-45,9%), des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-27,0%), des « Activités financières et d’Assurance » (-20,5%), des « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-19,5%) et de l’ « Enseignement» (-11,5%). La hausse du Ca de l’ « Hébergement et Restauration» (+11,4%) et des Transport» (-0,3%) ainsi que celui du « Transport » (+1,8%) a atténué la baisse enregistrée par le Ca des services.



S’agissant du recul de l’activité commerciale, l’Ansd renseigne qu’il est imputable au ralentissement du Ca des activités de « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (-10,0%) et de celui du « Commerce de détail » (-4,6%). Par contre, relève-t-elle enfin, le Ca de l’activité du « Commerce de gros » s’est amélioré de 6,5%.



