Sénégal : Le déficit commercial connaît une réduction de 10,9 milliards FCfa

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette situation résulte de la baisse des importations (-88,9 milliards de FCFA) malgré le fléchissement noté sur les exportations (-78,0 milliards de FCFA).



Le recul des exportations est imputable à l’abaissement de celles des produits pétroliers (-16,6 milliards de FCFA), de l’or non monétaire (-13,5 milliards de FCFA), des autres produits (-11,3 milliards de FCFA), des légumes frais (-8,8 milliards de FCFA) et du titane (-5,1 milliards de FCFA).



Au niveau des importations, la réduction est liée à celles des produits pétroliers (-132,8 milliards de FCFA), et dans une moindre proportion des matières plastiques artificielles (-5,4 milliards de FCFA), des papiers cartons et applications (-3,6 milliards de FCFA), des produits laitiers (-2,2 milliards de FCFA) ainsi que des huiles et graisses animales et végétales (-2,0 milliards de FCFA).



Bassirou MBAYE



Au mois d'avril 2023, le solde commercial du Sénégal est ressorti à -226,8 milliards FCfa contre -237,7 milliards FCfa au mois précédent, soit une réduction de 10,9 milliards FCfa du déficit.