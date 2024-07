Sénégal : Le déficit du solde commercial réduit de 2,1 milliards de FCfa, entre avril et mai

Cette situation de la balance commerciale résulte, selon la même source, d’une baisse plus marquée des importations (-8,8 milliards de FCFA) que des exportations (-6,8 milliards de FCFA).



Le fléchissement des importations est imputable à la diminution de celles des produits pétroliers (-55,8 milliards de FCFA), du riz (-17,9 milliards de FCFA), des ouvrages en métaux (-4,1 milliards de FCFA) et des produits laitiers (-1,0 milliards de FCFA).



S’agissant des exportations, le recul s’explique principalement par la chute de celles des produits pétroliers (-19,7 milliards de FCFA), des autres produits (-19,5 milliards de FCFA), des phosphates (-9,7 milliards de FCFA) ainsi que des arachides non grillées (-6,7 milliards de FCFA).



Source : Le solde commercial du Sénégal, est ressorti à -305,9 milliards de FCFA en avril 2024 contre -308,0 milliards de FCFA au mois précédent, soit une réduction de 2,1 milliards de FCFA du déficit. L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-deficit-du-sold...

