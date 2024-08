Sénégal : Le gouvernement veut un nouveau Code de l’Eau

Le relevé des décisions prises à l’occasion rapporte que le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, en relation avec le secrétaire général du gouvernement, devra entreprendre les diligences utiles pour élaborer, de manière concertée et participative, un nouveau projet de Code de l’eau conforme au Projet, à soumettre au gouvernement au plus tard en décembre 2025.



Dans le même sillage, il est demandé au ministre Cheikh Tidiane Diéye, en charge de l’hydraulique et de l’assainissement, en relation avec le secrétaire général du gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre au gouvernement, au plus tard en décembre 2024, les projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et au fonctionnement de la Haute autorité de régulation du secteur de l’eau.



Par ailleurs, le Conseil demande au ministre de l’hydraulique et de l’assainissement de proposer au gouvernement, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2025, le Programme national d’accès sécurisé à l’eau et à l’assainissement aligné à la vision du PROJET, référentiel des politiques du nouveau régime.



Bassirou MBAYE

Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-gouvernement-ve...