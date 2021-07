Sénégal : Le niveau de corruption en hausse

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2016, le Sénégal s’éternise dans la zone rouge en matière de lutte contre la corruption. Le plus récent sondage d’opinions d’Afrobarometer au Sénégal révèle que la majorité des citoyens jugent le niveau de corruption en hausse.



A en croire le document, la grande majorité (75%) des Sénégalais affirment que la corruption a augmenté dans le pays au cours des 12 derniers mois. Seuls 10% soulignent une baisse du niveau de la corruption, rapporte le texte.



L’équipe de Afrobarometer au Sénégal, conduite par le Cres, s’est entretenue avec 1.200 adultes sénégalais en décembre 2020 et janvier 2021 et montre la perception de la hausse du niveau de corruption varie selon les caractéristiques sociodémographiques des citoyens.



En ce sens, elle souligne que la hausse du niveau de corruption est plus perçue par les citadins (78%) que les habitants en milieu rural (72%). Aucune différence n’est cependant notée entre hommes (76%) et femmes (75%), précise-t-elle.



Par ailleurs, ce sont les plus instruits (80%) qui perçoivent le plus la hausse du niveau de corruption comparativement aux personnes n’ayant aucune instruction formelle (73%), constate l’équipe. Qui ajoute que, cependant, les plus pauvres (78%) sont plus enclins à constater une corruption intensifiée que leurs compatriotes mieux nantis (72%).



Enfin, l’affiliation politique (rapprochement à un parti politique) joue un rôle dans la perception des Sénégalais sur la corruption. En effet, l’étude révèle que plus de huit personnes sur 10 (84%) parmi les partisans de l’opposition affirment que le niveau de corruption est en hausse, contre 69% des partisans du pouvoir.

Bassirou MBAYE





Source : Une récente étude de Afrobarometer en date du 10 juillet 2021, conduite par le Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres), révèle que 75% de l’échantillon composé de 1200 Sénégalais affirme que la corruption a augmenté dans le pays au cours des 12 derniers mois.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-niveau-de-corru...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos