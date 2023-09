Sénégal : Le portefeuille de la Bad évalué à 1 230 milliards FCfa

Selon Mohamed A. Chérif, son représentant pays, l’institution a un portefeuille très important au Sénégal. « Nous avons au Sénégal un portefeuille évalué à plus de 2 milliards de dollars (1230 milliards de FCfa), en cours d’exécution », a révélé ce 18 septembre 2023, M. Chérif. Il intervenait lors de la cérémonie de déploiement à l’échelle continentale, d’une solution informatique de supervision à distance des projets, dénommée Rasme (en anglais Remote appraisal, supervision, monitoring and evaluation), au bénéficie des responsables des programmes qu’elle finance au Sénégal. Il a souligné que la Bad est un partenaire de longue date du Sénégal et un des contributeurs importants des programmes du Pse.



Selon lui, la Bad intervient comme bailleur de grands projets dans les infrastructures pour accélérer le désenclavement, dans la transformation des produits de l’agriculture, pour les agropoles.



Revenant sur la plateforme Rasme, Mohamed Chérif explique qu’elle a été mise en œuvre pour optimiser la collecte, l’analyse et la gestion de données.



« Il s’agit d’un outil de prise de décision qui permettra d’évaluer l’état d’avancement à temps réel de nos projets sur le terrain. Il y des sites éloignés, difficiles d’accès. Donc il devrait permettre à nos analystes d’arriver à des résultats plus précis et contribuer à notre performance », a expliqué le représentant de la Bad au Sénégal.



Adou Faye





Dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse), le Sénégal a pu compter sur le soutien actif de la Banque africaine de développement (Bad).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-portefeuille-de...