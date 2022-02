Sénégal: Le prochain recensement général de la population prévu en juin 2023

Le Sénégal va lancer en juin 2023, son cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH- 5). Les travaux de dénombrement vont se dérouler sur l’ensemble du territoire. L’article 18 de la loi sur la statistique du 3 janvier 2012, rend obligatoire la réalisation du recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH-5). Ce recensement va dégager la situation démographique du pays, l’état et la structure de la population, informe leSoleil.sn.



Le Sénégal comptait 12 873 601 d’habitants en 2013 contre 9 858 482 en 2002, soit une croissance démographique de 2,5% par an. On note que le taux de croissance intercensitaire est resté stable puisqu’il était de 2,5% entre le 2e recensement en 1988 et le 3e en 2002. La population de l’année 2020 s’élève à 16 705 608 habitants, soit une hausse de l’ordre de 3% comparé à l’année 2019.



L’effectif des individus de sexe féminin (8 391 358, soit 50,2%) est légèrement supérieur à celui de sexe masculin (8 314 250, soit 49,8%). D’après les projections de l’Agence nationale de statistiques et de la démographie (ANSD) sur son site officiel, le nombre d’habitants au Sénégal en 2021, est de 17 215 433 (8 649 066 femmes et 8 566 367 hommes).