Sénégal: Le procureur de la République requiert un mandat d'arrêt international contre Me Juan Branco Le Procureur de la République annonce l'ouverture d'une information judicaire contre contre Me Juan Branco. Un mandat d'arrêt international a été également requis contre lui.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

"Après avoir revu la compilation des déclarations, écrits et posts à travers tout support du sieur Juan BRANCO, il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale.



Aussi, le Procureur de la République a t-il décidé de l'ouverture d'une information judiciaire contre le susnommé pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits.



En outre, un mandat d'arrêt international a été requis à son encontre".







Ndèye Fatou Kébé