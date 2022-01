Sénégal : Légère baisse de l’activité industrielle au mois de novembre

Cette évolution est en relation avec le repli des prix des produits des industries extractives (-7,5%). En revanche, il est noté un renchérissement des produits manufacturiers (+1,5%) et une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l’« électricité, eau et gaz ».



En variation annuelle, souligne la même source, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont progressé de 18,4% en novembre 2021, comparativement à ceux du mois correspondant de l’année précédente.



De même, sur les onze premiers mois de 2021, les prix moyens ont crû de 9,2%, par rapport à ceux de la même période de 2020. S’agissant des prix de l’égrenage de coton, ils se sont appréciés de 0,6% entre octobre et novembre 2021. De même, ils ont grimpé de 20,8% en variation annuelle et ont également augmenté de 9,8% sur les onze premiers mois de 2021, en comparaison à leurs niveaux de la période correspondante de l’année précédente.

