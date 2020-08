Sénégal : Les créances sur l’économie en hausse en hausse à fin mai

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon la même source, les créances sur l’économie sont ressorties en hausse de 92,8 milliards, en variation mensuelle, pour s’établir à 4494,2 milliards, à fin mai 2020. En glissement annuel, note la Dpee, l’encours des créances intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 525,2 milliards ou 10,6%, à fin mai 2020.

Oumar Nourou







Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l’information dans son « Point mensuel de Conjoncture – Juillet2020 », l’encours des créances intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 233,8 milliards, entre fin avril et fin mai 2020, pour se chiffrer à 5457,1 milliards, du fait des crédits nets à l’administration centrale (+141,2 milliards) qui se sont situés à 963 milliards.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-creances-sur-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos