Sénégal: Les exportations, la production et les ventes locales de ciment, se sont bonifiées en octobre

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022

Dans son rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois d’octobre, l’agence fait savoir qu’en glissement annuel, un accroissement a été noté sur les ventes locales de ciment (+17,4%), les exportations (+17,0%) et la production (+11,6%).



Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) du Sénégal renseigne que les exportations, la production et les ventes locales de ciment se sont bonifiées, respectivement, de 20,8%, 11,0% et 7,8% en variation mensuelle.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-les-exportations-l...

