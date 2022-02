Sénégal : Les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA en hausse au mois de décembre 2021

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022

Elles ont, ainsi, représenté 1,3% de la valeur totale des importations de biens du mois de décembre 2021. La Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 51,6% en décembre 2021 contre 68,7% le mois précédent.



Les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les « fruits et légumes comestibles », les bois et ouvrages et les « matières plastiques artificielles » qui en ont représenté, respectivement, 29,1%, 16,5 et 7,7% sur la période.



Oumar Nourou







Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-importations-d...

