Sénégal: Macky Sall opte pour 45% du Budget des 6400 milliards F CFA pour le social, rien que... Le Chef de l’État Macky Sall et son gouvernement sont revenus sur le projet de loi de finances pour l’année 2023.

Ainsi, le président Macky Sall « s’est félicité de l’évolution favorable du budget de l’Etat dont la projection pour l’année à venir est arrêtée à plus de 6400 milliards de francs CFA. Cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar. »



Macky Sall a également rappelé au Gouvernement ses orientations pour « un budget de solutions », compte tenu du contexte particulier marqué par l’inflation, l’appréciation du dollar et le renchérissement du coût de la vie. »



Le Chef de l’Etat a notamment relevé la consolidation de notre souveraineté budgétaire avec un taux de couverture des dépenses publiques sur ressources interne de l’ordre de 83%, permettant le renforcement de la solidarité nationale et des politiques d’inclusion sociale.



e Président de la République a indiqué la nécessité d’assurer

la protection des consommateurs et des ménages et la poursuite des projets

majeurs du Plan Sénégal émergent dans le cadre de la loi de finances 2023. A la suite du Chef de l’Etat, le Premier Ministre a informé le Conseil de la tenue du conseil interministériel sur la rentrée scolaire.



Rendant compte de l’ouverture des concertations sur la lutte contre la vie chère, le Chef du Gouvernement a fait l’état de la mise en place des commissions chargées de réfléchir sur les solutions pour la sincérité des prix et la réduction du coût de la vie et le niveau d’avancement des travaux desdites commissions.

