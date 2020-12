Sénégal/Malgré sa criminalisation, le viol dans tous états, 414 dossiers dans les tribunaux Malgré la criminalisation du viol, 12 des 14 tribunaux de grande instance du Sénégal ont enclenché 414 procédures au cours de l’année judiciaire 2020.

Dakar, la capitale, a enregistré cette année judiciaire 102 dossiers dont 02 ayant trait aux mineurs. Thiès, la capitale du rail, totalise 48 dossiers dont 13 viols sur mineurs. Pikine, elle, enregistre 45 dossiers dont 18 cas de viol sur mineurs de moins de 13ans.



Pour Diourbel, ce sont 41 cas de viol qui ont été portés devant les tribunaux. Deux accusés y ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. A Mbour, ce sont 21 dossiers qui ont été traités, dont 02 classés sans suite.



Kolda, la capitale du «Fouladou » a totalisé 13 cas de viol dont 4 sur mineur. Kédougou aussi a enregistré 13 affaires, Matam 7 cas, Kaolack 25 dossiers. Tambacounda et Louga ont respectivement eu 32 et 22 cas de viol dont 3 élèves âgés de moins de 16ans pour Tamba.



Tel sont répartis les 414 dossiers de viol dans les 12 tribunaux de grande instance du pays

