Sénégal - Mali (2-1): Ferdinand Coly juge la victoire « tirée par les cheveux »

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Dans les tribunes du stade Léopold Sédar Senghor hier, Ferdinand Coly a suivi le match amical qui opposait le Sénégal au Mali. L’ancien défenseur des "Lions" a donc observé de plus près le jeu des poulains d'Aliou Cissé, qui ont remporté la partie sur le score de 2 buts à 1. « C’est un match d’enseignement, avec une équipe malienne qui a posé le jeu et nous a, énormément, posé de problèmes. L’équipe a joué, tant bien que mal, parce que c’est un groupe qui n’a pas l’habitude de jouer ensemble. Ils ont fini par gagner ce match, mais ça a été tiré par les cheveux », commente-t-il, interrogé par Source A.



Et d’ajouter : « Les changements ont été bénéfiques avec les rentrées de Sadio Mané et Salif Sané qui ont fait la différence. On n’a pas perdu la rencontre, mais on a beaucoup de choses à rectifier. L’enseignement à tirer de cette rencontre, est qu’on a encore des choses à faire ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos