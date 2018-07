Sénégal-Mauritanie: La véritable position des pêcheurs de Mbour

Les pêcheurs de Mbour se démarquent de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas). Cette organisation dénonçait la signature des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie et la qualité des moteurs et des gilets obtenus grâce à l’État.



«Les acteurs de la pêche de Mbour, plus particulièrement les pêcheurs, n’ont jamais été contre les accords signés par l’Etat du Sénégal et la République islamique de Mauritanie», a rectifié sur Rfm Ndiaga Cissé, coordonnateur départemental du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa).



À propos de la qualité des gilets et des moteurs, dénoncée par l’Unapas, le coordonnateur départemental du Clpa dédouane l’État. Il dit : « Je voudrais préciser que ce n’est pas l’Etat du Sénégal qui distribue les moteurs. Les pêcheurs constituent eux-mêmes leur dossier, l’Etat du Sénégal les accompagne en leur donnant un million de francs Cfa. Si on parle de problèmes de qualité, c’est donc les sociétés qui fabriquent ces moteurs-là mais ce n’est pas l’Etat du Sénégal. (En plus) L’Etat a distribué 26 mille gilets dans tous les Clpa du Sénégal. Ce sont des gilets subventionnés à hauteur de 2 mille 500 francs Cfa/l’unité. »