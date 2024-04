Sénégal- Mauritanie : Le secteur de la pêche reste le cœur battant des échanges entre les deux pays

« Les deux pays ont signé un accord de pêche et plusieurs protocoles d’application, visant à faciliter l’activité des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale. Ainsi, pour ce dernier protocole (Juillet 2023), 500 pirogues de sennes tournantes sont autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, soit 50 000 tonnes d’espèces pélagiques », lit-on dans le document.



Selon la même source, ils ont, par ailleurs, exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines des pêches maritime et continentale, de l’aquaculture, de la recherche scientifique, de la surveillance des pêches, du sauvetage en mer, de l’inspection sanitaire et de la réglementation des pêches.



Les deux parties ont également convenu de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application et du respect des dispositions de la Convention du 25 février 2001, liant les deux pays dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et de son Protocole d’application du 24 juillet 2023.

Adou FAYE





