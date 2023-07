Sénégal-Mauritanie: Pape Sagna Mbaye décroche 500 licences de pêche

Au moment où certains cadres alliés de Bby et autorités de l’Apr s’entretuent dans des batailles de positionnement à l’horizon 2024, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, lui, s’attèle à exécuter sans faille les instructions du chef de l’État, Macky Sall.



Pour preuve, le ministre est actuellement à Nouakchott pour la signature d’un protocole d’accord portant sur un quota de 50.000 tonnes de poissons, équivalant à 500 licences que la Mauritanie a accepté d’octroyer aux pécheurs sénégalais.



« Le Témoin » quotidien est convaincu que les pêcheurs de Saint-Louis seront les premiers bénéficiaires de ces licences, au vu de leur proximité avec les eaux mauritaniennes En général, ces licences permettront aux pêcheurs sénégalais de s’adonner à leur activité en toute sécurité, dans les eaux territoriales mauritaniennes très poissonneuses qu’ils violaient périodiquement. Avant de s’envoler pour Nouakchott, nous renseigne-t-on, le ministre Pape Sagna Mbaye a rejeté toutes les nouvelles demandes de licences de pêche que les Entreprises franches d’exportation (Efe) et autres bateaux étrangers, lui avaient été soumises.



Une décision saluée par le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (Prcm). « Nous félicitons le ministre Pape Sagna Mbaye, pour cette décision hautement salutaire pour la gestion et l’exploitation durables des ressources halieutiques, dans la zone économique exclusive du pays. Le Prcm encourage cette dynamique qui inscrit la transparence au cœur de la Gouvernance du secteur de la Pêche et réaffirme sa disponibilité à accompagner l’Etat du Sénégal vers l’adhésion à l’initiative pour la transparence dans les Pêches », ajoute le Prcm, dans un communiqué parcouru par "Le Témoin".