Sénégal-Mauritanie : Signature de partenariat entre le Cis et le Cem

Selon un communiqué de presse, à cette occasion, le Cis et ses membres ont activement contribué aux échanges pour renforcer les liens de coopération avec les investisseurs mauritaniens pour le co-développement de projets dans les secteurs de l’énergie, de l'agriculture, de la pêche et des ressources naturelles.



Dans le cadre de cette rencontre, les présidents Pierre Atepa Goudiaby du Cis et Sidi Khalifou du Club des entrepreneurs de Mauritanie (Cm) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat entre les deux organisations pour mutualiser leurs efforts dans le renforcement des relations économiques entre le Sénégal et la Mauritanie.



Adou Faye





Le Club des investisseurs Sénégalais (Cis) a pris part à la première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie (Fesm) qui s'est tenue du 31 septembre au 1 octobre 2024 à Dakar sous le thème « Intégration économique à l'heure de la transition énergétique : contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniens ».

