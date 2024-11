Sénégal-Mcc : Vers la mise en œuvre d’un compact sur l’économie bleue

Abdourahmane Sarr qui co-animait une conférence de presse, avec la vice-présidente adjointe du Millénium challenge corporation (Mcc) sur ce nouveau compact, a souligné que ce dernier vient à son heure car il va coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau référentiel des politiques publiques, la Vision Sénégal 2050 avec son plan d’actions quinquennal, la stratégie nationale de développement 2025- 2029, qui met un accent particulier sur la territorialisation de la politique économique avec notamment le développement centré sur les pôles-territoires.



A l’en croire, ce compact offre l’opportunité de consolider les acquis de ceux qui l’ont précédé après que ces derniers ont mis l’accent sur les fondamentaux qu’il fallait contribuer à prendre en charge, notamment l’énergie.



Le ministre a soutenu que ce compact sur l’économie bleue est en parfaite adéquation avec l’esprit du nouveau référentiel car il privilégie une approche permettant à toutes les composantes de la société de pouvoir en profiter à travers des chaines de valeur et infrastructures diverses autour des villes côtières réceptacles d’une urbanisation croissante et de dynamiques économiques liées.



Il a précisé que les acteurs sont en phase de formulation de ce compact pour identifier les différents projets à retenir dans le cadre de sa mise en œuvre. Il a ajouté, par la même occasion, que les fonds qui seront mobilisés dépendront des projets retenus et de leurs besoins en financement.



Pour sa part, la vice-présidente ajointe du Mcc a souligné que ce nouveau compact régional sur l’économie bleue va améliorer les conditions de vie du peuple sénégalais et des populations de l’Afrique de l’Ouest.



Kyeh Kim a jouté que ce nouveau compact est « axé sur l’économie bleue, ou le développement durable des ressources marines, côtières, et d’eau douce du Sénégal, pour la création d’emplois et la croissance économique.



« Ce compact est conçu alors que nous continuons à mettre en œuvre le compact sur l’énergie du Mcc pour le Sénégal, un investissement de 550 millions de dollars, qui renforce le secteur de l’électricité en augmentant la fiabilité et l’accès à l’électricité », a rappelé Mme Kim.



Dans le cadre de la conception de compact régional du Mcc, Kyeh Kim a confié qu’ils voyagent à travers le Sénégal pour parler avec les communautés afin de connaitre leurs défis et leurs besoins et de libérer le grand potentiel des ressources naturelles du Sénégal pour ses populations.



En collaboration avec le gouvernement du Sénégal, Mme Kim a confié qu’ils explorent les investissements dans les secteurs de la pêche, de l’horticulture et du tourisme dans les régions côtières du pays. A ce stade, a-t-elle dit, « nous finalisons les idées de projets initiales qui seront approuvées par la Mcc et par le gouvernement du Sénégal.



Bassirou MBAYE







Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Mcc-Vers-la-mise-e...

