Sénégal- Palestine: le grand Mufti général de Jérusalem reçu par Macky Sall

Le grand Mufti général de Jérusalem et Palestine a été reçu hier dans l’après-midi par le président Macky Sall au Palais de la République

Cheikh Mohammad Hussein a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l’Etat pour le soutien du peuple sénégalais à la cause palestinienne.

En séjour au Sénégal du 25 novembre au 1-er décembre prochain, il va effectuer une visite au sein des familles religieuses du Sénégal et des lieux historiques comme l’île de Gorée.

Il va prendre part demain jeudi à la célébration de la Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien, et Jérusalem. Une inauguration de l’Exposition "Jérusalem, capitale permanente de la culture islamique" est prévue dans le Hall du Grand Théâtre National, ainsi qu’une conférence axée sur le thème "Solidarité avec la Palestine : Jérusalem au cœur de la Solution", au grand Amphithéâtre de l’UCAD II.

Cheikh Mohammad Hussein est le Grand Mufti de Jérusalem et du territoire palestinien depuis le 22 novembre 2006 avec un rang de ministre. Il est considéré comme un des savants "les plus Eminents" de la Palestine contemporaine.



