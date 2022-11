Sénégal-Pays-Bas: Macky Sall et Karim Wade sur une même tribune Karim Wade et Macky Sall pourraient se croiser demain lundi au Stade Al Thumama au Qatar lors du match des « Lions » du Sénégal contre les Pays-Bas. Sur sa page Facebook, le fils de l’ancien Président sénégalais a annoncé sa présence au dit stade pour supporter l’équipe nationale du Sénégal.

« Merci au Qatar d’avoir organisé cette superbe Coupe du Monde. À quelques heures du match Sénégal – Pays-Bas, je souhaite plein succès à nos valeureux Lions et je serai à leurs côtés au stade Al Thumama pour les soutenir et les encourager.



Vive les Lions de la Téranga !

Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique ! », a-t-il écrit sur le réseau social.



A retenir, Karim Wade a été exilé au Qatar depuis 2016, après avoir été condamné pour enrichissement illicite par la Crei spécialement rétablie par Macky Sall.





