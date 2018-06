Sénégal-Pologne à 15 H : Allez les Lions faites nous rêver

Pour ses grands débuts à ce niveau en 2002, le Sénégal s’était offert le scalp de l’équipe de France, championne du monde en titre, dès son entrée en lice. Dans la foulée, il avait atteint les quarts de finale. Opposés à la Turquie, les débutants africains avaient calé aux portes du dernier carré, victimes d'un but en or.



La nouvelle génération sénégalaise, emmenée par l'ailier de Liverpool



Les Polonais sont prévenus : les Lions de la Teranga sont affamés. De leur côté, les Biało-czerwoni n’ont sans doute pas digéré leur élimination aux tirs au but en quarts de finale de l’UEFA EURO 2016. Ils font, eux aussi, leur grand retour en Coupe du Monde de la FIFA™, après 12 ans d’absence. Tous les regards seront naturellement tournés vers

En effet, l’attaquant du Bayern Munich a inscrit 16 buts tout au long de la compétition préliminaire et reste sur trois réalisations en deux matches amicaux. La poste polonaise a déjà produit un timbre à l’effigie du buteur. Nul doute qu’une bonne performance au Stade du Spartak consoliderait encore sa légende.



La Pologne a toujours réussi à franchir la phase de groupes de la Coupe du Monde, à condition de prendre au moins un point dans son premier match (1974, 1978, 1982, 1986). En revanche, une défaite initiale a toujours eu pour effet d’abréger son parcours (2002, 2006). C’est sans doute la raison pour laquelle le sélectionneur et ses joueurs insistent autant sur l’importance de ce premier duel face au Sénégal. Avec un attaquant de la trempe de Robert Lewandowski (55 buts en sélection), la Pologne peut légitimement espérer prolonger son séjour en Russie.





Les Lions de la Teranga sont enfin de retour en Coupe du Monde. À l'issue des qualifications, les hommes d’Aliou Cissé ont devancé l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Le sélectionneur a su construire un groupe qui allie des joueurs aux qualités physiques impressionnantes, comme Mame Diouf, Kalidou Koulibaly ou Cheikhou Kouyaté, et des techniciens, à l’image d’Idrissa Gueye ou de Keita Baldé. Les Sénégalais disposent également de sérieux arguments sur les ailes.



Compositions d’équipe possibles



