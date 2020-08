Sénégal : Progression de l’emploi salarié au mois de juin

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) qui donne l’information , dans le secteur tertiaire, la légère hausse de 0,2% des effectifs dans les services a été atténuée par la baisse des emplois dans le commerce (-1,0%).



La même source indique que sur un an, le secteur moderne a enregistré un repli de 0,9% de ses emplois au mois de juin 2020. Les postes pourvus sont, notamment, en baisse dans les industries (-1,6%), les BTP (-1,5%) et le commerce (-1,9%). Toutefois, l’emploi dans les services est ressorti en hausse de 0,7% sur la période.

Source : A fin juin 2020, l'emploi salarié du secteur moderne a progressé de 3,6% par rapport au mois précédent, en liaison avec la hausse des effectifs dans le secteur secondaire (+6,5%), notamment dans les industries (+7,2%) et dans les BTP (+2%).

