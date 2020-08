Sénégal : Progression des importations au mois de juin

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Cette augmentation est l’effet de la progression de la valeur des importations de produits pétroliers (+39,6 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (+8,6 milliards) et de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (+4,2 milliards).



Pour ce qui est de la hausse des importations de produits pétroliers, elle est imputable aux renforcements des achats à l’extérieur des huiles brutes de pétrole de 29,8 milliards et de produits raffinés de 9,8 milliards, en variation mensuelle. A l’inverse, les importations de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires se sont orientées en baisse respectivement de 6,8 milliards et 2,6 milliards.



En glissement annuel indique la Dpee, les importations de biens ont connu une hausse de 19,7% (+54,7 milliards) reflétant, principalement, l’accroissement des achats à l’étranger de produits pétroliers (+30,6 milliards), de produits alimentaires (+18,7 milliards) et de « machines, appareils et moteurs » (+6,5 milliards).



S’agissant des produits pétroliers, la hausse est tirée, particulièrement, par l’augmentation de la valeur des achats à l’étranger d’huiles brutes de pétrole (+29,8 milliards). En revanche, les achats à l’extérieur de « véhicules, matériels de transports et pièces détachées automobiles » et de produits pharmaceutiques se sont inscrits en baisse respectivement de 13,1 milliards et 4,2 milliards sur la période.

Oumar Nourou







Source : La Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) souligne que les importations de biens sont passées de 264,0 milliards au mois de mai 2020 à 330,8 milliards en juin 2020, soit une progression de 25,3% (+66,8 milliards).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Progression-des-im...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos