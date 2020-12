Sénégal: Raffermissement du secteur tertiaire au 3e trimestre 2020

Toutefois, sur un an, une baisse de 4,5% de l’activité du secteur est notée au troisième trimestre 2020, sous l’effet de la contraction du transport (-10,0%), de l’« information et communication » (-8,2%), de l’enseignement (-7,4%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-55,8%), du commerce (-1,6%), des « activités de services et de soutien de bureau » (-4,3%), de l’« hébergement et restauration » (-13,2%) et des « activités financières et d’assurance » (-4,9%).



Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance du secteur tertiaire est ressortie à -4,0%, en liaison avec le repli de l’« information et communication » (-8,6%), du transport (-8,1%), de l’enseignement (-6,7%), des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-6,3%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-61,2%), de l’« hébergement et restauration » (-16,4%) et des « activités de services et de soutien de bureau » (-11,7%).

Adou FAYE



Le secteur tertiaire s’est raffermi de 4,9% entre le deuxième et le troisième trimestre 2020, à la faveur du commerce (+6,8%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives »(+734,3%), des activités immobilières (+2,9%), du transport (+4,9%), des « activités de services et de soutien de bureau » (+10,3%) et de l’« hébergement et restauration » (+8,1%). L’information est contenue dans la note de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Raffermissement-du...