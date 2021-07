Sénégal : Relèvement du chiffre d’affaires des services immobiliers au premier trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Cette hausse est essentiellement imputable au relèvement du chiffre d’affaires de la location immobilière et activités sur biens propres (+6,4%), fait savoir, dans la foulée, la structure dirigée par Allé Nar Diop.



Dans sa publication trimestrielle dénommée « Indices du chiffre d’affaires dans les services (Icas), l’Ansd indique qu’en revanche, il est observé une baisse du chiffre d’affaires des activités des agences immobilières (-6,3%) sur la période.



Bassirou MBAYE





Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) du Sénégal renseigne qu’au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires des services immobiliers est ressorti en hausse de 6,3% par rapport à celui de la période correspondante de l’année précédente.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Relevement-du-chif...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos