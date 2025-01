Sénégal : Sur une variation annuelle la production industrielle hors égrenage de coton se contracte de 0,9% au mois de novembre 2024

La même source souligne que cette évolution est imputable à la contreperformance notée dans les industries extractives (-5,7%). Elle est, en revanche, atténuée par l’accroissement de celle des industries environnementales (+5,2%) et de production d’électricité, de gaz et d’eau (+1,4%) et manufacturières (+0,7%) dans une moindre mesure.



Sur les onze premiers mois de 2024, l’Ansd note que la production industrielle augmente de 0,1%, par rapport à la période correspondante de 2023, en relation avec la hausse de celle des industries environnementales (+6,9%), de production d’électricité, de gaz et d’eau (+5,6%).



S’agissant de l’activité d’égrenage de coton, elle est marquée par une absence de production en novembre 2024, en liaison avec le cycle de production du produit.

Adou FAYE





Source : Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en novembre 2024, la production industrielle hors égrenage de coton se contracte de 0,9% relativement à celle de la même période en 2023.

