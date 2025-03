Sénégal-Tanzanie : Cheikh Tidiane Dieye et le président Jakaya Kikwete s’unissent pour un agenda ambitieux sur l’eau en Afrique Le ministre sénégalais Cheikh Tidiane Dieye, en sa qualité de Président du Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (AMCOW), a tenu une rencontre de haut niveau avec l’ancien Président tanzanien Jakaya Kikwete, actuellement Président du Partenariat mondial de l’Eau pour l’Afrique australe et Vice-président du Panel international de haut niveau sur les investissements dans l’eau en Afrique.

Au cœur des discussions figurait l’agenda africain et mondial de l’eau, un enjeu stratégique pour le continent. En visite à Dakar, où il a été reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye, Jakaya Kikwete a échangé avec Cheikh Tidiane Dieye sur plusieurs dossiers majeurs, dont la présidence sénégalaise de l’AMCOW et le rôle clé du pays au sein du Panel de haut niveau.



Les deux responsables ont également abordé les préparatifs du Sommet sur les investissements dans l’eau en Afrique, qui se tiendra dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, ainsi que la Conférence des Nations Unies sur l’Eau en 2026, que le Sénégal coorganisera avec les Émirats arabes unis. La gouvernance et la sécurité hydrique ont également été au centre des discussions.



Les échanges ont révélé une convergence de vues sur l’importance de l’eau comme levier de résilience, de paix et de prospérité pour l’Afrique. Le Président Kikwete a exprimé son soutien indéfectible à la présidence sénégalaise de l’AMCOW et s’est engagé à accompagner les efforts de plaidoyer et de mobilisation pour inscrire durablement la question de l’eau dans les priorités de l’Union africaine et des politiques publiques africaines.



Une collaboration renforcée qui confirme le leadership du Sénégal sur la scène hydrique continentale.





