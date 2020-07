Sénégal - Trafic ce bois de Véne - La Gambie encore au cœur du scandale Le pillage des ressources forestières du Sénégal continue de plus belle avec cette fois-ci un trafic de bois de véne qui a été démantelé. Les malfaiteurs ont pris la fuite vers la Gambie.

Les gendarmes de la brigade territoriale de Kalifourou, en poste à Manda Douane, ont procédé à la saisie de bois de vène à bord de sept (7) charrettes, ce 26 juillet 2020 vers 05 heures du matin au village de Ngory, dans la commune de Sinthiang Koundara.



Les trafiquants ont pris la fuite en direction de la Gambie via le village sénégalais de Boulembou.



Ladite saisie sera mise à la disposition du secteur des Eaux et Forêts de Vélingara, renseigne la gendarmerie.



