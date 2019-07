Sénégal-Tunisie : 10 millions à chaque Lion en cas de victoire En cas de qualification en finale de la Can-2019, ce dimanche face à la Tunisie, chaque Lions empochera une prime de 10 millions de francs Cfa. C’est ce qu’a révélé le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Saër Seck, sur la Rts1.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, ajoute-t-il : « au delà de la question des primes, l’envie de donner un trophée au peuple sénégalais est plus déterminante. C'est vrai que la prime est un élément de motivation, mais les joueurs en parlent pendant trois minutes et passent à autre chose. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos