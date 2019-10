Sénégal/USA (4-1) : Le Sénégal lamine les Etats-Unis pour débuter le Mondial U17 Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Lionceaux du Sénégal ont réussi leur entrée en matière dans le Mondial U17, en battant assez largement les Etats-Unis (4-1), hier au Brésil.

Pourtant menés au score très vite, les Lionceaux n’ont pas paniqué et sont revenus dans le match grâce à Souleymane Faye (45e). Aliou Baldé (72e), Ahmet Saloum Faye (76e) et Pape Mactar Sarr (88e), ont permis aux sénégalais de signer un large succès, ensuite. Une victoire qui leur permet de prendre d’entrée la première place du groupe D.

Les protégés de Malick Daff affrontent les Pays-Bas, mercredi à 20 h, pour leur seconde sortie dans ce Mondial.



